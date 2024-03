Zuppi alla Via Crucis | Di fronte a tante guerre ci salva l’amore di Gesù

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 30 marzo 2024) Bologna, 30 marzo 2024 – Nel ripercorrere il cammino doloroso di, dsua condanna a morte finodeposizione del suo corpo nel sepolcro, attraverso il rito della Via, che tradizionalmente nella serata del Venerdì santo si svolge lungo via dell’Osservanza, la Chiesa di Bologna ha voluto risvegliare l’umanità di tutti i fedeli mettendo in parallelo la storia di ieri con le preoccupazioni dell’oggi e l’incertezza del domani. In un momento segnato dviolenza e dguerra, la comunità civile insieme a quella religiosa sta ricordando gli 80 anni della strage di Monte Sole. Quell’uccisione di bambini, donne e anziani in un fazzoletto di terra vicino a Marzabotto fu una manifestazione incontrastata della follia nazista, la cui memoria non conosce il logorio del tempo. ...