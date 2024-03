Zagaria e Bidognetti | chi sono gli ultimi irriducibili dei Casalesi I due in cella da anni non parlano per proteggere i loro tesori

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di sabato 30 marzo 2024) Se da un lato c’è Francesco Schiavone detto Sandokan che decidendo di collaborare (leggi articolo sopra) fa tremare la Camorra, dall’altro cigli altri due storici capi dei, Francescoe Michele, che – pur essendo detenuti – non hanno nessuna intenzione di rompere ilmuro di omertà. Il primo, soprannominato Cicciotto e Mezzanotte, è in carcere dal lontano 1993 mentre il secondo dal 2011 e al termine di ben sedicidi latitanza. Duedel silenzio nei confronti dello Stato che, al pari di Sandokan,custodi di segreti inconfessabili ma che, per motivi differenti, sembrano voler tenere celati alla giustizia. Per quanto riguarda, la scelta di non collaborare sembra essere ...