WWE | Jade Cargill sbaraglia da sola le Damage CTRL | sarà 3 vs 3 a WrestleMania

(Di sabato 30 marzo 2024) Una tempesta si è abbattuta su WWE SmackDown, e il suo nome è. Almeno è questo quello che la WWE vuole raccontare con la prima apparizione ufficiale da membro del roster di SmackDown della ex AEW.ha detto che “era ora” e si è presentata al pubblico per la firma del contratto, accolta in pompa magna dal GM Nick Aldis. Laha recitato un breve discorso in cui ostentava grande sicurezza, dicendosi convinta di essere la prima della classe, una star unica nel suo genere e nettamente al di sopra delle altre wrestler del roster. Parole che non hanno convinto più di tanto leche nel backstage hanno commentato per bocca di Dakota Kai dicendosi infastidite per la sua immotivata popolarità. Dakota Kai ha detto in modo pungente che la ...

