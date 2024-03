WWE | Decisi gli ultimi due team che parteciperanno al six-pack ladder match di WrestleMania

(Di sabato 30 marzo 2024) A poco più di una settimana darimaneva ancora da definire il lotto dei partecipanti alche assegnerà gli Undisputed TagTitles. Se a Raw la questione è stata risolta in una sola serra con tredi qualificazione, a SmackDown si è optato per due mini tornei, le cui due finali sono state disputate questa notte nel corso dell’episodio dello show blu. Le due finali dei due tabelloni sono state: Street Profits vs A-Town Down Under e New Catch Republic vs Legado del Fantasma. Occhio a Karrion Kross La scorsa settimana Theory e Waller hanno interrotto un periodo negativo fatto di sconfitte e umiliazioni vincendo il primo turno del mini torneo. Una vittoria sporca che ha permesso al duo di avanzare e affrontare questa notte i più affiatati e quotati Street ...

