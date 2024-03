(Di sabato 30 marzo 2024) Jasminee Sarasi fermano inneldel torneo Wta 1000 di, in Florida. La coppia azzurra è stata battuta dalle statunitensi Sofia Kenin e Bethanie Mattek-Sands per 6-7(2/7) 6-4 10-1. In finale il duo Usa sfiderà per il titolo quello formato dalla canadese Gabriela Dabrowski e dalla neozelandese Erin Routliffe.

Elena Rybakina sfiderà Danielle Collins nella finale del WTA 1000 di Miami 2024 , torneo di scena sui campi in cemento outdoor della città della Florida. Le due giocatrici hanno risolto in maniera ... (sportface)

Collins-Rybakina oggi, Finale WTA Miami 2024: orario, programma, tv, streaming - Danielle Collins contro Elena Rybakina. La sorpresa al (quasi) passo d'addio contro una delle favorite a ogni singolo torneo che viene approcciato dalle giocatrici. Il WTA 1000 di Miami, quarto della ...oasport

Wta Miami, Paolini ed Errani eliminate in semifinale nel doppio - Jasmine Paolini e Sara Errani si fermano in semifinale nel doppio del torneo Wta 1000 di Miami, in Florida. La coppia azzurra è stata battuta dalle statunitensi Sofia Kenin e Bethanie Mattek-Sands per ...ansa

Miami, la finale femminile è tra Elena Rybakina e Danielle Collins - La kazaka di origine russa ha battuto in tre set la bielorussa ex numero 1 Azarenka, la statunitense ha spazzato via la russa Alexandrova.sportal