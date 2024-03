WTA Miami 2024 | in doppio Sara Errani e Jasmine Paolini escono in semifinale

(Di sabato 30 marzo 2024) Si ferma inil cammino dinel torneo difemminile deiOpendi tennis: le azzurre nel penultimo atto del torneo cedono alle statunitensi Sofia Kenin e Bethanie Mattek-Sands, che si impongono per 6-7 (9) 6-4 10-1 in un’ora e 52 minuti di gioco ed in finale se la vedranno con la canadese Gabriela Dabrowski e la neozelandese Erin Routliffe. Nel primo set tutte le giocatrici in campo tengono il primo turno al servizio, mentre nel secondo subiscono il break. La coppia azzurra nel decimo game poi rischia di capitolare, dovendo annullare due set point e salvandosi al deciding point.ottengono il break nell’undicesimo game, ma poi subiscono il ...

Il LIVE e la DIRETTA testuale di Rybakina-Collins , incontro valevole per la finale del torneo WTA 1000 di Miami 2024 (cemento outdoor).

Manca ancora un ultimo tassello a Danielle Collins per completare la settimana perfetta. L'americana sta vivendo un sogno a Miami con la possibilità di vincere il suo primo WTA 1000 proprio nella

WTA Miami 2024: Collins sogna l'epilogo perfetto, Rybakina per non ripetere lo scorso anno - Manca ancora un ultimo tassello a Danielle Collins per completare la settimana perfetta. L'americana sta vivendo un sogno a Miami con la possibilità di vincere il suo primo WTA 1000 proprio nella stag

