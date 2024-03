WTA Miami 2024 | Collins sogna l’epilogo perfetto | Rybakina per non ripetere lo scorso anno

(Di sabato 30 marzo 2024) Manca ancora un ultimo tassello a Danielleper completare la settimana perfetta. L’americana sta vivendo un sogno acon la possibilità di vincere il suo primo WTA 1000 proprio nella stagione in cui dirà addio al mondo del tennis. Tra l’americana e il titolo più importante della sua carriera c’è Elena, che vuole dimenticare la sconfitta nella finale dell’contro Petra Kvitova. Finoraè stata un vero e proprio rullo compressore. Neanche un set lasciato per strada, ma soprattutto nessuna avversaria è riuscita a conquistare più di tre game all’americana. Un triplice 6-3 6-2 dagli ottavi alle semifinali a Sorana Cirstea, Caroline Garcia ed Ekaterina Alexandrova. La numero 53 del mondo ha semplicemente dominato ogni incontro ed ora dovrà completare ...

