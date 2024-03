Whatsapp | cosa sta per cambiare con i QR CODE? Questi utenti dovranno adattarsi

(Di sabato 30 marzo 2024) Settimane di cambiamenti importanti in casa. La più nota app di messaggistica al mondo sta introducendo progressivamente tutta una serie di novità importanti che stanno rivoluzionando l’esperienza degli. E nei prossimi giorni potrebbero essercene delle altre. Facciamo il punto., tutto sugli ultimi aggiornamenti – (ilcorrieredellacitta.com)cambia e si rinnova. Quasi completamente. Negli ultimi mesi stiamo assistendo a importanti modifiche che hanno reso l’applicazione profondamente diversa rispetto alle precedenti versioni: in particolare l’ultimo aggiornamento ha modificato anche il layout dell’app, con le voci del menù spostate dall’alto verso il basso. Ma è soltanto una delle tante novità introdotte recentemente dal colosso oggi nell’orbita di Meta: sì perché ora un ulteriore ...

Gli appassionati di videomessaggi WhatsApp saranno certamente contenti nel sapere che un nuovo aggiornamento del servizio di messaggistica comprende delle gradite Novità per le clip condivise nelle ... (optimagazine)

WhatsApp , la popolare app di messaggistica di proprietà di Meta, si prepara a introdurre una serie di importanti aggiornamenti ai suoi termini di servizio e alle politiche sulla privacy, in risposta ... (quotidiano)

Dall’11 aprile WhatsApp cambia . Potrebbe essere già pronta per l’ interoperabilità e la si potrà usare solo a partire da 13 anni . Più sicurezza anche sui dati degli utenti europei.... Leggi tutto (dday)

