Vivere Pasqua attraversando il deserto del nostro cuore

(Di sabato 30 marzo 2024) “Prepararsi allaè una questione di”. Messaggio chiaro e forte. Viene da Tiziana Bruni, una Sorella della Fraternità Betania, animatrice di incontri, specialmente tra i giovani, suscitatrice di riflessioni e di viaggi interiori, alla scoperta di sé stessi e di comela Buona Notizia neltempo. Per passare dal dire al fare, come punto di partenza può esserci la riscoperta di un po’ di silenzio. La pace, la riflessione, il distaccarsi un po’ dai problemi della quotidianità, l’interrogarsi senza l’ansia dell’orologio:è anche una sfida di rigenerazione personale. Sorella Tiziana, 51 anni, laurea in architettura prima di seguire la chiamata di Dio, che ora l’ha portata alla Betania di San Quirino in quel di Pordenone, spiega che “il silenzio arriva anche a mettere in crisi, ...