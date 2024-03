Videosorveglianza mirata contro gli incivili

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 30 marzo 2024) L’innovazione tecnologica al servizio di sicurezza e decoro. A Sesto viene avviato un progetto, cofinanziato da Regione Lombardia, che ha l’obiettivo di contribuire, in aggiunta alle altre misure già messe in atto dal comando della polizia locale, a colpire soprattutto i “furbetti“ dei rifiuti. Per contrastare gli, entrerà in servizio una modernissima e ultratecnologica telecamera mobile, che è munita di gabbia per ancoraggio antifurto e che sfrutta ottiche intercambiabili con visore diurno e notturno, per garantire la massima qualità delle immagini. La telecamera sarà comandabile da remoto e in tempo reale dagli agenti della polizia locale anche tramite smartphone e tablet. Un vero e proprio mezzo di ultima generazione, con un cuore altamente tecnologico capace di analizzare tutte le informazioni raccolte e stanare così i trasgressori e gli autori delle ...