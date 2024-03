Viabilità Roma Regione Lazio del 30-03-2024 ore 08 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 30 marzo 2024)DEL 30 MARZOORE 8.20 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASULLA A24-TERAMO SEGNALATO UN VEICOLO IN PANNE TRA CASTEL MADAMA E VICOVARO MANDELA IN DIREZIONE TERAMO, VEICOLO CHE AL MOMENTO NON CREA PROBLEMI ALLA CIRCONE, RACCOMANDIAMO COMUNQUE LA DOVUTA PRUDENZA; E NUMEROSI SONO GLI EVENTI SUL TERRITORIO PER CELEBRARE LA PASQUA DELLA RESURREZIONE; A TARQUINIA, IN PROVINCIA DI VITERBO, DOMANI 31 MARZO SI SVOLGERA’ UNA PROCESSIONE IN ONORE DEL CRISTO RISORTO: A PARTIRE DALLE 13 E FINO ALLE 20 ATTIVO DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE IN VIA SAN GIUSEPPE, VIA DELLO STATUTO E ALTRE STRADE COMUNALI INTERESSATE DAL PASSAGGIO DEI FEDELI; SEMPRE PER LE CELEBRAZIONI PASQUALI, NEL COMUNE DI CASTELLIRI IN ...