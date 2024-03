Varato da Rossinavi il super yacht per la ricerca marina

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 30 marzo 2024) Viareggio, 30 marzo 2024 – È il primo grandecostruito dadel tipo “Expedition”. Si chiama Akula, ha una lunghezza di 60 metri, e il suo proprietario svizzero ha scelto il cantiere viareggino per avere una nave da diporto che userà molto. Tra le altre attività, Akula sarà attrezzata per sviluppare e sostenere attività di, nel suo prossimo giro del mondo. Una sua caratteristica è quella di potere navigare per un mese senza rifornimenti. "L’armatore tiene molto a vari progetti filantropici – afferma Federico Rossi , direttore operativo del cantiere – e ha voluto una barca full custom, proprio come da lui desiderata, con un ampio spazio aperto capace di stivare una varietà di accessori, tra cui due tender di 9 metri e attrezzature subacquee. Ha una velocità massima di 14 nodi e di crociera ...