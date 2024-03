Vaccino Hpv | la nuova campagna Servizio speciale al San Giuseppe

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 30 marzo 2024) Prevenire il tumore al collo dell’utero oggi è possibile, grazie ai programmi di screening. L’iniziativa dell’ospedale Sandi Empoli si colloca all’interno del programma di prevenzione del tumore del collo dell’utero che può fare affidamento oramai su un sistema di controllo a più livelli (pap test, conizzazione, colposcopia). Il nuovoin partenza martedì 2 aprile al Sanrappresenta anche un ottimo esempio di collegamento ospedale territorio e di semplificazione per il cittadino. Ogni martedì in concomitanza con gli interventi ginecologici di conizzazione in regime ambulatoriale presso l’endoscopia al piano terra dell’ospedale, è possibile eseguire subito dopo, per chi lo voglia, la vaccinazione Hpv-human papilloma virus. Tale vaccinazione è infatti consigliata alle donne che effettuano la conizzazione e ...