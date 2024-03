Ustioni troppo gravi | è morto l’anziano soccorso dal 14enne eroe

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 30 marzo 2024) Panicale (Perugia), 30 marzo 2024 – Non ce l’ha fatta.leriportate nell’incendio che l’ha investito dopo che aveva acceso un falò per bruciare le sterpaglie vicino alla sua abitazione di Panicale., 88 anni, che era già apparso in condizionissime ai soccorritori, èieri sera all’ospedale Cardarelli di Napoli, dove era stato trasportato in elidal Santa Maria della Misericordia di Perugia proprio a causa dell’estrematà della situazione. La morte dell’uomo ha comprensibilmente gettato nello sconforto e nell’amarezza, oltre ai familiari, anche Raffaele Paolucci, 14 anni. Il ragazzino era stato il primo a soccorreredopo aver visto le fiamme e il fumo provenire dallo ...