Uovo Pasqua | Codacons | rincari fino a 40%

(Di sabato 30 marzo 2024) 7.00disalato a causa delle quotazioni record del cacao.Lo sostiene il, che segnalaper tutti i marchi e in tutto il Paese. Gli aumenti delle uova di cioccolato delle marche più note vanno dal +16% al +24% rispetto al 2023. Per quelle della fascia più altadi più del 33%. Oltre alle quotazioni del cacao (+52%), pesano quelle dello zucchero (+72%). In Italia la produzione di uovali supera le 31.000 t per un giro d'affari di oltre 300mln.Ciò significa che ipeseranno per 72 mln di euro.