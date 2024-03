Unire tutte le società in una sola Polisportiva Allora farei il presidente

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 30 marzo 2024) "Lollo" Pizza, Pasqua fuori? "Sì, a Desenzano" Cosa ci fa lassù se non siamo indiscreti? "Visita ad amici di famiglia, con le nostre figlie che si conoscono bene" Bel posto? ""Bellissimo, tra l’altro molto curato e molto ricco" A proposito di ricchezza, quanto conta il denaro nello sport? "Investire cifre importanti è una buona premessa, ma non è tutto. Noi lo abbiamo sperimentato nel calcio a 5 di Prima Divisione, vincendo scudetti con budget sì notevoli ma inferiori, ad esempio, a quelli di club come l’Acqua & Sapone. Abbiamo vinto con mentalità e gruppo, prima che con i soldi" Cosa le è rimasto di questa fantastica esperienza? "Un ricordo meraviglioso, con momenti indimenticabili come lo scudetto vinto a Montesilvano proprio con Acqua & Sapone davanti a tremila persone. Il calcio a 5 ci ha dato lustro, notorietà, specie nelle regioni dove è molto seguito e ...