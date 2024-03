(Di sabato 30 marzo 2024) Unadiumanitari destinati alla Striscia di, la 'Jennifer' , èta da, quasi due settimane dopo che la prima attraccò sul territorio palestinese: lo ha constatato l'Afp sul posto. Come per la prima, trasporta le donazioni di due ong: la spagnola Open Arms, dedita anche al salvataggio dei migranti in mare, e l'americana World Central Kitchen (Wck). Il carico consiste in 400 tonnellate di

Fedez acquista una Ferrari Roma Spider. La ritira insieme al papà Franco che, entusiasta quanto lui, prova per primo la supercar. Il rapper, su Instagram, spiega poi ai suoi follower che si tratta ... (open.online)

Una seconda nave di aiuti per Gaza salpa da Cipro - (ANSA) - LARNACA, 30 MAR - Una seconda nave di aiuti umanitari destinati alla Striscia di Gaza, la 'Jennifer' , è salpata da Cipro, quasi due settimane dopo che la prima attraccò sul territorio palest ...tuttosport

Marvin Gaye, l’eredità e i brani inediti: «Potrebbe esserci una nuova “Sexual Healing”» - Secondo la squadra della Bbc che ha avuto accesso al materiale ... Per Trappeniers, c’è almeno una canzone con gli ingredienti per diventare un fenomeno. «Dopo dieci secondi mi è rimasta in testa ...corriere

Alunni stranieri in classe: la scuola non è una fortezza - Ogni sapienza nasce dalla relazione con gli altri, altrimenti fa presto a diventare sterile. L’immigrato non va né criminalizzato, né idealizzato.repubblica