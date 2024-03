Una nuova hub nel vecchio Conventino Obiettivo | rilanciare l’artigianato artistico

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 30 marzo 2024) In San Frediano nasce l’hub alche vuole valorizzare. Sarà un bando pubblico a scegliere i progetti migliori: è quanto prevede l’accordo tra Comune di Firenze e Regione Toscana che individua il complesso come polo di aggregazione degli attori più qualificati del settore. L’, si legge in una nota, è la realizzazione di un progetto congiunto volto alla promozione, alla tutela, alla valorizzazione, all’innovazione e all’internazionalizzazione dele tradizionale toscano. In più si intendono favorire contaminazioni tra artigianato, arte, cultura e turismo e promuovere iniziative ed eventi di interesse pubblico al fine di divulgare la cultura e la passione artigiana ad un target sempre più ampio e ...