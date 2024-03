Una abbracciata collettiva in 9 città per l' autismo

Leggi tutta la notizia su agi

(Di sabato 30 marzo 2024) AGI - In acqua per sensibilizzare sui temi della disabilità e in particolare dell'e dei disturbi mentali gravi. È questo il senso della "" che si terrà contemporaneamente in noveitaliane il 6 e 7 aprile, settimana in cui si celebra la Giornata mondiale della consapevolezza sull'. Una maratona in piscina di 30 ore (dalle 7.30 del 6 aprile alle 13.30 del giorno dopo), promossa dalla cooperativa sociale T.m.a. Group, in cui tutti potranno partecipare nuotando, galleggiando, stando in corsia per un minimo di 15 minuti insieme ai ragazzi che svolgono durante l'anno la Tma (Terapia multisistemica in acqua) - metodo Caputo-Ippolito. Si tratta, spiega una nota, di una terapia che utilizza l'acqua come attivatore emozionale, sensoriale, motorio, capace di ...