Un regalo alla Meridiana e al Cav

(Di sabato 30 marzo 2024) Nell’uovo di Pasqua di Cancro primo aiuto (Cpa) c’è tanta solidarietà anche per bambini e anziani. Nato per offrire supporto a pazienti oncologici e divisioni mediche ospedaliere, nel tempo il sodalizio benefico ha esteso la sua attività al benessere della comunità ad ampio spettro. Ieri l’amministratore delegato Flavio Ferrari ha consegnato al Centro aiuto vita di via Zucchi una tensostruttura, da collocare in giardino, in cui verranno sistemati carrozzine, passeggini che le famiglie donano per le mamme in difficoltà eCooperativa Launa carrozzina elettrificata. "Con questo gazebo – spiega la presidente del Cav Josetta Grosso – potremo liberare spazi per pannolini, latte e alimenti". Si tratta di circa 5000 euro che durante l’anno verranno consegnati alle mamme, per fare la spesa. "Questo è il nostro uovo di Pasqua – commenta Flavio ...