“Un pensiero mi ha angosciato” Briatore e la grande paura per il tumore al cuore

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di sabato 30 marzo 2024) Flaviosta bene, ma lo spavento per l'operazione alper rimuovere unbenigno è stato grosso. L'imprenditore, 73 anni, è finito sotto ai ferri il 19 marzo all'ospedale San Raffaele di Milano ed ora si racconta al Corriere della Sera: “Ho avuto, è la verità, ho preso uno spavento. Ero andato al San Raffaele per un check up concordato da tempo, ero felice e tranquillo, senza immaginarmi nulla. Ilche mi hadi più? Lasciare mio figlio, ha solo 14 anni, è ancora piccolo. Il 14 marzo mi hanno detto che c'era il. Dovevo prendere dei beveroni per la colonscopia e la gastroscopia, ma il professor Zangrillo è venuto e ha interrotto tutto ‘Dobbiamo addormentarti per una verifica, dalla Tac abbiamo visto una cosa che non ci ...