Un mondo “altro” è possibile

(Di sabato 30 marzo 2024) Maietti Delle due massime festività cristiane è la Pasqua la più dura da reggere. A partire dal Mercoledì delle ceneri che introduce la Quaresima: "Memento, homo, quia pulvis es, et in pulverem reverteris" (Ricordati uomo che sei polvere, e in polvere tornerai). Il monito è grave, non si concilia facilmente con la gioia di vivere. La saggezza ha un fondo di malinconia. Poi arriva la Settimana Santa. Il Giovedì dell’Ultima Cena. Ultima. E poi il Venerdì, il giorno più lungo e più duro. Lui, che è così consolante e bello vedere bambino tra la tenerezza della Madre, la protezione di Giuseppe, le pive dei pastori. Prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e cominciò a sentire paura e angoscia: "La mia anima è triste fino alla morte. Restate qui". Resterà solo, suggerendo a Conrad la battuta di "Cuore di tenebra": "Si vive come si sogna: soli". Sarà per questo che è Pasqua il tempo in cui ...

La sciatrice italiana Federica Brignone ha vinto in 2.20.75 l’ultimo slalom gigante della stagione nelle finali di Coppa del Mondo a Saalbach in Austria. Per lei è il sesto successo di una stagione ... (ilfattoquotidiano)

Musetti non ha superato l’esame Carlos Alcaraz all'ATP Miami e si è fermato agli ottavi di finale ma il tennista italiano ha firma to il punto dell'anno: "Assolutamente di un altro mondo".Continua a ... (fanpage)

Salerno, blitz della polizia a scuola: un altro ragazzo segnalato per uso di droga - L’ultimo blitz circa una decina di giorni fa. In quella circostanza i poliziotti individuarono uno studente con una dose di hashish nel pacchetto di sigarette ed un altro che, per ...ilmattino

L’artista che non lascia la sua terra. Sara Lovari, il mondo in Casentino: "Espongo in India ma rimango qui" - I suoi "assemblage polimaterici" sono anche al Mahindra Museum di Mumbai, unica artista straniera presente. Lavora per cinema e teatro, dona spesso il suo talento alla comunità locale: "Il loro suppor ...lanazione

La fine del matrimonio è come «un lutto» L'esperta di relazioni conferma la teoria di Tiziano Ferro - «Non è la fine del mondo. Non è un massacro ... Inoltre, scende in campo un altro fattore comune a tutte le perdite: spesso con l’altro va via un pezzetto di sé. Mi spiego meglio. Molte relazioni non ...vanityfair