Un Mondo a Parte | l’Italia interna e gentile di Riccardo Milani

Leggi tutta la notizia su optimagazine

(Di sabato 30 marzo 2024) La storia di Uncomincia dal maestro di scuola elementare Michele Cortese (Antonio Albanese) il quale, dopo trentacinque anni di insegnamento, si ritrova deluso e scoraggiato, avendo completamente smarrito le ragioni che lo avevano spinto, in un’emigrazione che in Italia è sempre stata considerata “al contrario”, di scendere dal Nord della sua Lodi nella periferia romana in cui confidava, sbagliandosi, ci fosse un contesto desideroso di abbeverarsi alla fonte della cultura emancipatrice. Più o meno la stessa situazione dinza di Grazie Ragazzi, il precedente film di finzione di, sempre sceneggiato a quattro mani con Michele Astori, nel quale Albanese interpretava invece un attore fallito che attraverso un’esperienza didattica in carcere ritrovava la scintilla della ...