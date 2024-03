Un medico per Gaza | Salvavo bimbi feriti sulla nave militare | un viaggio nell’orrore

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 30 marzo 2024) Arezzo, 30 marzo 2024 – Ha visto piccoli arti amputati e bambini appena nati, curato ferite del corpo e dello spirito e ha fatto ritorno a casa con un bagaglio professionale ed emotivo pesante. Il 29 novembre 2023 Decio Viscidianestesista in forza all’ospedale San Donato di Arezzo, ha risposto alla chiamata della Marinae ha messo la sua professionalità al servizio deidella striscia di. Tra loro tantissimi bambini. Adesso racconta il suo mese trascorsoVulcano per curare le ferite di tanti adulti e piccoli finiti sotto i bombardamenti. Il dottor Viscidi, tenente di vascello della riserva selezionata, ha fatto parte come anestesista di un’équipe chirurgica e ortopedica appartenenti a Marina, Esercito e Aeronautica...