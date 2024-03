Un interrogativo da qui alla fine Il casting allenatore? Prima però un trofeo

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 30 marzo 2024) Ecco un’altra partita che resterà nella nostra storia per la grande empatia che verrà vissuta tra il campo e coloro che saranno intorno. Calcio ma non solo, e sappiamo bene il perché: lo abbiamo vissuto piangendo la moglie di Cesare, poi ci siamo commossi per l’addio di Davide, quindi abbracceremo idealmente i giocatori e la società per ricordare il direttore generale. Il caso, sempre che esista, sistema sull’altra panchina un uomo che ha vissuto il dramma più potente, perché era amico di Davide, oltre che il suo. Sì, tutto questo è già noto, fatto sta che la parola emozione può essere declinata in tanti modi, e questa è quella di cui non sentivamo proprio il bisogno. Poi, dopo i cori, gli striscioni, forse un po’ di ansia da prestazione e tanta voglia di Europa, torneremo a parlare di pallone, magari con toni meno drammatici, perché, come è noto, i drammi ...