Ultime Notizie Roma del 30-03-2024 ore 09 | 10

(Di sabato 30 marzo 2024)Daily News radio giornale e sabato 30 marzo Buona giornata da parte di Francesco Vitale in studio Andiamo in Ucraina la nato no a minacce imminenti da Mosca ma prepariamoci sventato un attentato a stavropol’ a servizi russi sequestrarono componenti per ordini artigianali prodotti chimici tra gli arresti il Capo militare della NATO torna sulle paure che sono montate in Europa dopo le parole di Putin sull’attacco alle basi nato e voltiamo pagina 100 mila passi dall’Egitto alla striscia di Gaza nuovi lanci da Stati Uniti e Gran Bretagna un ragazzo tredicenne ucciso e due giovani feriti a jenin per la CNN lunedì sono possibili nuovi colloqui tra i funzionari degli Stati Uniti e di Israele torniamo in Italia era uno degli ultimi riducibili della camorra casarecce custode interessanti segreti ma dopo 26 anni di prigione La maggior parte trascorsi il regime del carcere ...