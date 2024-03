Tutto esaurito negli agriturismi per il ponte

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 30 marzo 2024) Con arrivi dal nord, dalla Romagna o dal Lazio ma anche dall’estero, per ristoranti e alberghi è un bilancio positivo quello tracciato da Terranostra Marche, l’associazione che riunisce glidi Coldiretti, per ilpasquale, che si preannuncia da. "L’agriturismo è scelto anche perché dà la possibilità di toccare con mano l’autenticità, visitare le strutture e godere dei paesaggi naturali che le circondano", spiega Giovanni Togni (nella foto), presidente di Terranostra Marche. Sulle tavole non mancherà la carne di agnello, presente in un menu su tre secondo Coldiretti/Ixe’. Tra chi porterà agnello a tavola, oltre uno su quattro – rileva Coldiretti – lo acquisterà direttamente dal produttore. Le Marche sono la seconda regione, dopo l’Abruzzo, per la produzione di carne di agnello del centro ...