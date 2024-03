Turismo di Pasqua | 14 milioni in viaggio per l’Italia nel fine settimana per un giro d’affari di 3 | 5 miliardi

(Di sabato 30 marzo 2024) ROMA – Nel ponte disi conteranno almeno in 14i turisti e i gitanti inper. Intorno ai settesaranno i turisti veri e propri con una media di due pernottamenti pro capite. Con oltre duee mezzo di stranieri. Per uncomplessivo di tree mezzo. Città e borghi d’arte, località costiere e lacustri, stabilimenti termali faranno da magnete nel week end a cavallo tra marzo e aprile. Le stime sono di risultati migliori del 2019, ultimo anno precedente il Covid, e più o meno in linea con lo scorso anno. A prevederlo una indagine condotta da CNAe Commercio tra gli iscritti alla Confederazione di tutta Italia. Il rincaro dei prezzi, soprattutto dei ...

