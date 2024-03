TS – come sta il talento Juve

Leggi tutta la notizia su justcalcio

Kaio Jorge non sarà disponibile per Genoa-Frosinone. L'attaccante brasiliano in prestito secco dallantus (Soulé e Barrenechea) in settimana ha svolto del lavoro personalizzato cercando di recuperare dall'ultimo problema muscolare ed esserci a tutti i costi per la sfida contro la squadra di Gilardino, ma alla fine non sarà a disposizione di Di Francesco. Frosinone, la scelta in attacco L'attacco sarà dunque guidato da Cheddira, con le condizioni del brasiliano che continueranno ad essere monitorate di giorno in giorno per capire se potrà tornare ad essere disponibile già dal prossimo turno in casa contro il Bologna. Fino a questo momento Kaio Jorge ha collezionato 19 presenze in Serie A con la maglia dei ciociari realizzando 3 gol.