Troppi sprechi sull' acqua e rete idrica colabrodo | diamo più spazio ai privati

(Di sabato 30 marzo 2024) Secondo le Nazioni Unite la vera grande crisimondiale ci sarà fra sei anni, nel 2030. Pochi giorni fa è stata celebrata la Giornata Mondiale dell'e i dati aggiornati fanno rabbrividire e caricano di ulteriori responsabilità i Paesi, come il nostro, che hain abbondanza e la spreca da anni, malamente. Oggi si stima che ci siano 2,2 miliardi di persone che vivono ancora senza accesso all'potabile gestita in modo sicuro, mentre 3,5 miliardi non hanno accesso a servizi igienico-sanitari sicuri. E noiamo bellamente il 42% dell'immessa nei cicli di distribuzione. Insomma, su 100 litri diin acquedotto solo 58 litri arrivano al rubinetto. Una vergogna e un problema. La vergogna è tutta nelle cifre: uno spreco immorale, a fronte ...

