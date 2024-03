(Di sabato 30 marzo 2024) Ididella2024 sono fatti per donne coraggiose. La stagione, infatti, si anima con tendenze graffianti, pensate per gli animi che non temono di cambiare e osare, magari attraversodialla moda che non avrebbero mai pensato di sfoggiare. È il momento deie delle scalature, che invadono le chiome con la prepotenza aggraziata che è tipica delle rivoluzioni più intime. Stili eprimaverili che non sono semplici tendenze, ma veri e propri statement cut, dedicati a tutti i tipi di. Inclusivi ed esclusivi, perché ognio saprà ...

Tre tagli di tendenza da portare in primavera per capelli lunghi, medi e corti - tagli capelli primavera 2024: tendenze dedicate ai tagli lunghi, corti e a caschetto del momento, tra novità e moda ...amica

Task force anti degrado. Rifiuti abbandonati: ad aprile entra in azione una squadra speciale - Obiettivo decoro: Comune e Alia Multiutility potenziano i servizi. Aumentano anche i tagli del verde. E nuova lavastrade in azione.lanazione

La strategia. Tre maglie per nove giocatori. Il frigorifero pieno del tecnico - Ritorni importanti in attacco per il Pisa, con nove giocatori in lizza per tre maglie da titolare. Bonfanti favorito, mentre Tramoni dovrà recuperare la forma. Decisioni cruciali per l'allenatore in v ...lanazione