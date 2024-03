Tragedia a Monreale | uomo trovato morto nel giardino di casa a Pezzingoli

(Di sabato 30 marzo 2024)in via Golda Meir, traversa di via, a, dove ieri unè statocadavere neldella propria abitazione. A lanciare l’allarme sono stati alcuni parenti e vicini di, preoccupati dal fatto di non avere sue notizie da diverso tempo. Immediato l’intervento dei vigili del fuoco e (live.it)

Uomo trovato morto nel suo giardino a Monreale, indagini dei carabinieri - I vigili del fuoco sono intervenuti a Monreale (Palermo) per un soccorso a persone in via Golda Mayer. L’intervento delle squadre di soccorso è stato richiesto dai vicini di casa […] ...blogsicilia

Monreale, un uomo trovato morto nel suo giardino: le indagini - Monreale – Un uomo è stato trovato cadavere dai vigili del fuoco intervenuti a Monreale (Palermo) per un soccorso a persone in via Golda Meir. L’intervento delle squadre di soccorso è stato richiesto ...mondopalermo

Ecco le condizioni di un pilone del ponte sulla statale 624 Palermo-Sciacca - Sono decisamente preoccupanti le condizioni in cui si trova la base di uno dei piloni che tiene il ponte sulla strada statale ...tp24