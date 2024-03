Traffico Roma del 30-03-2024 ore 09 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 30 marzo 2024) Luce Verdeben trovati dalla redazione attenzione per un incidente sul Raccordo Anulare in carreggiata esterna brevi code tra le uscite via Aurelia e via della Pisana rallentamenti su via Cassia tra alloggiata e la Giustiniana In entrambe le direzioniintenso su via Casilina con code a tratti tra San Cesareo e il Graz nei due sensi di marcia dalle ore 15 alle 19 manifestazione Concorde in partenza da Piazza della Repubblica e diretta a Piazzale Tiburtino prevista la presenza di circa mille persone restrizioni alla sosta e chiusura alsulle strade interessate dal passaggio del corteo inevitabile le deviazioni anche per più di venti linee bus ma per dettagli su queste e altre notizie potete consultare il sito.luceverde.it Un saluto da Elizabeth acciarello un servizio a cura della AC e della ...