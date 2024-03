Traffico Roma del 30-03-2024 ore 08 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 30 marzo 2024) Luce VerdeBen ritrovati all’ascolto resta scorrevole la circolazione nell’interland della capitale per lavori possibili disagio e rallentamenti su via Salaria da sette bagni al Gra nei due sensi di marcia la polizia locale segnala un incidente su via di Portonaccio possibili rallentamenti in prossimità di via Tiburtina nel quadrante Sudrallentato dal litorale verso Vitinia pedonalizzazione per tre giorni consecutivi di via dei Fori Imperiali la strada sarà chiusa anche per i bus locali oggi sabato 30 domani domenica 31 e anche lunedì di Pasquetta deviato anche il trasporto notturno ma per dettagli su queste e altre notizie potete consultare il sito.luceverde.it Un saluto da Eliza baccia e della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità