Traffico Roma del 30-03-2024 ore 07 | 30

(Di sabato 30 marzo 2024) Luce VerdeBuongiorno ben trovati all’ascolto scorrevole la circolazione al momento lungo la rete viaria della capitale la polizia locale segnala un incidente su via Cristoforo Colombo in prossimità di viale dell’Umanesimo e verso Largo Terme di Caracalla possibili rallentamenti massima attenzione nella guida ricordiamo che via dei Fori Imperiali sarà chiusa per tre giorni consecutivi isola pedonale con divieto anche per i bus locali oggi sabato 30 domenica 31 e anche lunedì di Pasquetta deviazioni anche per il trasporto notturno ma per dettagli su queste e altre notizie potete consultare il sito.luceverde.it Un saluto da Elisa baciarello un servizio a cura della AC e della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità