Torneo delle Regioni Le ragazze si arrendono soltanto in finale

(Di sabato 30 marzo 2024) Si è arresa solo inla selezione femminile dell’Emilia Romagna (foto) alche ieri si è chiuso a Genova. Ledi mister Gieri, guidate in panchina da Ricci Maccarini, sono state sconfitte 3-1 dalla Lombardia dopo aver trovato il pari grazie a un’autorete. Un eccellente cammino per il gruppo in cui spiccano le 7 modenesi: 6 portacolori del Modena di ’Cece’ Maestroni (la 2003 Bellamico, la 2002 Dotto, le 2001 La Torre e Monzani e le 2004 Forti e Pellegrino) e Bortolini della Pgs Smile. Era terminata invece in semi(ko ai rigori con la Calabria) la marcia dell’Under 19 che aveva in campo Frimpong, Fugallo e Baisi (2005) della Sanmichelese, Venturelli (2005) e Prandini (2006) del Terre di Castelli e Nait (2004) del Castelfranco

