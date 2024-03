Torna l’ora legale | lancette avanti di 60 minuti | ecco alcuni consigli

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di sabato 30 marzo 2024). Nella notte tra sabato 30 e domenica 31 marzo, alle 2, bisognerà spostare ledell’orologio un’ora. Significa che si dormirà un’ora di meno per una notte ma si acquisterà un’ora di luce in più ogni giorno per mesi (fino alla notte tra il 26 e il 27 ottobre, quando si tornerà a quella solare)., infatti, sfrutta meglio la luce solare durante le giornate più lunghe di primavera ed estate, permettendo di ridurre il consumo di energia elettrica. Secondo le stime di Terna, la società che gestisce la rete elettrica di trasmissione nazionale, durante i sette mesi di oral’Italia risparmierà circa 90 milioni di euro, grazie a un minor consumo di energia elettrica pari a circa 370 milioni di kWh che genererà ...