TFA sostegno IX ciclo | 32 317 i posti | oltre 20mila per la secondaria Più di 5mila posti in Campania | 4mila in Sicilia POSTI per grado di scuola e area geografica

TFA sostegno IX ciclo : il Ministero dell'Università ha autorizzato l’avvio, per l’anno accademico 2023/2024, dei percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di ... (orizzontescuola)

TAR Lazio, non è valido il TFA sostegno in Romania - Pessime notizie per il riconoscimento del TFA sostegno in Romania: per il Tribunale Amministrativo del Lazio con sentenza pubblicata il 18 Dicembre 2023, non è valido per le incolmabili differenze ...adnkronos

Scuola, dal diploma al sostegno: tutte le novità in arrivo con il Dl Semplificazioni - Dallo stop ai diplomifici, alla Maturità, alla conferma per tre anni del docente di sostegno anche non specializzato: le novità per la scuola nel Dl Semplificazioni atteso in Consiglio dei Ministri.money

Enna - All'Università Kore la protesta degli specializzandi di sostegno: “No al precariato” - All’Università Kore la protesta degli specializzandi di sostegno: “No al precariato” Gli specializzandi di sostegno presso l’Università “Kore” di Enna e altri atenei italiani hanno manifestato la loro ...informazione