Tetto agli stranieri nelle classi | È irrealizzabile | bisogna investire

(Di sabato 30 marzo 2024) "Di fronte alla norma costituzionale in cui si chiarisce che la scuola deve essere aperta a tutti, non credo che ci siano leggi che tengono. Diversamente credo che servano investimenti per permettere alla scuola di essere un’eccellenza". Mario Battiato, dirigente del comprensivo Gandhi e presidente di Rispo, la rete delle scuole pratesi interviene a seguito del post su X in cui il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, afferma che "la maggioranza degli alunni deve essere italiana". Dirigente Battiato, come interpreta le parole di ministro sulscuole? "Sono perplesso perché esiste già unfissato al 30% nel 2010 dal ministro Gelmini, ma ci sono realtà come Prato che possono andare in deroga. Anche ...