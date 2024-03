“Tetto agli stranieri in aula”? In 8 scuole su 10 gli alunni non italiani sono già meno del 20% | i dati del ministero che smentiscono Salvini e Valditara

(Di sabato 30 marzo 2024) A Porta a Porta, il leader della Lega Matteoha lanciato la proposta di mettere undel 20 per centoper classe. La stessa posizione è risuonata nelle parole del ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe. “Se si è d’accordo che glisi assimilino sui valori fondamentali iscritti nella Costituzione, ciò avverrà più facilmente se nelle classi la maggioranza sarà di”, ha detto il ministro. Diversi elementi portano però a pensare che si tratti per lo più di una “trovata” di marketing politico della Lega che di una vera e propria urgenza identitaria, come pare dire. Ecco perché. I numeri – Prima di tutto, in Italia esiste già un limite al numero di ...

"Di fronte alla norma costituzionale in cui si chiarisce che la scuola deve essere aperta a tutti, non credo che ci siano leggi che tengono. Diversamente credo che servano investimenti per ... (lanazione)

Il ministro della Pubblica Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara non vuole creare ghetti etnici a scuola. Per questo vuole classi a maggioranza di italiani e che si potenzi lo studio della ... (open.online)

Troppi stranieri in aula: ecco la ricetta europea - La proposta di Matteo Salvini, ripresa dal ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara, di inserire un Tetto agli studenti stranieri nelle classi continua ad animare il dibattito politico. Non sono ...ilgiornale

Valditara “Più risorse per l’insegnamento dell’italiano agli stranieri” - Lo dice il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ai microfoni del Tg1, in merito alla sua proposta di Tetto del 20% di alunni stranieri ... Per quanto riguarda l’insegnamento dell ...vocedimantova

Viaggio a Prato, pochi italiani in classe. "La diversità Un bene, ma servono più fondi" - Nellà città toscana gli alunni stranieri sono mediamente il 35% per aula I presidi: "Abbiamo bisogno di più insegnanti per migliorare l’integrazione" ...lanazione