TERZA CATEGORIA Semifinali per Union e Real Meldola

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 30 marzo 2024) Giornata di coppa per due squadre forlivesi. Oggi sono in programma infatti ledella coppa Renzo Resta di, che mette a disposizione del club vincitore la concreta possibilità di essere promosso in Seconda nella prossima stagione. Alle 14.30 il, allenato da mister Guantiero Foschi scende in campo in casa del San Carlo Cesena. Nell’altra semifinale, alle ore 15.00, l’Sammartinese, allenata da Fabio Trincheri, ospita i riminesi del Santa Giustina. Le partite sono con la formula della sola andata e, in caso di parità al 90’, saranno i calci dal dischetto a designare le due formazioni finaliste del torneo. f. p.