Tennis | iniziano i tornei sulla terra rossa! Ben tre appuntamenti nel circuito ATP tra Houston | Marrakech ed Estoril

(Di sabato 30 marzo 2024) Iltico non si riposa nemmeno a Pasqua. Il Masters1000 di Miami è ormai vicinissimo alla chiusura, ma da lunedì si volta pagina: si passa definitivamente alla stagione, per due mesi che culmineranno con il Roland Garros. Ma questi 60 giorni possono essere ancora più importanti, per prendere le misure in vista delle Olimpiadi. Sono tre iche prenderanno il via tra due giorni: si comincia con tre antipasti ‘leggeri’ dei 250 traedche fungeranno un po’ da preparazione per il primo 1000 sul mattone tritato a Montecarlo che inizierà proprio domenica. Ovviamente, proprio per la vicinanza ad un torneo di così alto lignaggio, non vedremo troppi nomi di alto lignaggio in campo ...