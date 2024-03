Tecnologia e digitalizzazione Nuovi strumenti per la sicurezza

(Di sabato 30 marzo 2024) Nel piano industriale 2024-2028, il gruppo Leonardo prevede ricavi complessivi per circa 95 miliardi di euro e ordini per 105 miliardi. Nel futuro del gruppo, secondo i piani presentati dal cda, c’è una forte spinta sull’innovazione e sulla trasformazione del modello di business da difesa acon un’evoluzione tecnologica che prevede una massiva. Ma anche con un occhio di riguardo alla prospettiva di una difesa comune europea, magari attraversoaccordi e aggregazioni. "L’obiettivo – spiega il cda – è rendere il gruppo un player globale dellaper contribuire alla definizione di uno spazio europeo della difesa e di giocare quindi un ruolo di primo piano nell’evoluzione dell’industria europea del settore".

