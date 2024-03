Svolta per lo storico Bar Montecatini Passaggio del testimone dopo 44 anni

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 30 marzo 2024) Cambia gestionela bellezza di 44loBarin piazza Bernardini. Quindi l’attività prosegue il suo corso ma c’è undelche non può non essere sottolineato, e così l’affettuoso saluto ai clienti da parte dei titolari Graziano Jacopetti e la moglie, Morella Lari. Testimoni di una città che nel corso degliè cambiata da quel lontano 13 marzo del 1980 quando rilevarono l’attività e intrapresero questa bella avventura. “Cedere l’attività è un passo che dovevamo fare – dichiarano -, vorremmo però ringraziare tutti i clienti, che ci hanno sempre voluto bene e sono stati come una grande famiglia. Ne abbiamo passate tante insieme in questi, momenti belli e momenti meno belli“. Quanto potrebbero raccontare ...