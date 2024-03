Successi in serie per il club di scherma Pesaro | promozione e risultati di prestigio

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 30 marzo 2024)indel. Secondo posto per il fioretto femminile nellaB1 e conseguentein A2 ai a Piacenza. Resta invece in A2 la formaqione maschile che ha sfiorato la storicasolo per poche stoccate, qualificandosi al 4° posto. La squadra di spada maschile sale invece inB2, in conseguenza del secondo posto inC1. Il dream team femminile, composto da Annalisa Barbano, Teresa Donatelli, Camilla Gorini e Vittoria Lazzeri, si è reso protagonista di questo incredibile successo, non scontato visto che erano state ripescate dallaB2. Dopo un avvio di gara poco brillante, la squadra non si è persa d’animo, e vincendo la prima eliminazione ...