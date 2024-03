Stranieri in classe | lo Stato può vietarne l’iscrizione? Mi sembra una lesione del diritto allo studio

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 30 marzo 2024) di Leonardo Botta Insegno al biennio di un istituto tecnico. Ho tanti studenti, circa un centinaio spalmati su sei classi articolate in vari indirizzi di. Il numero di ragazziin ognuna di esse non supera le due o tre unità, che rapportate a un totale di circa venti studenti pernon raggiunge il limite del venti percento ipotizzato in questi giorni da Salvini e Valditara. Credo, quindi, che la proposta del leader della Lega e del ministro dell’Istruzione e del Merito non avrebbe alcun impatto concreto sulla mia scuola. E non ho particolari difficoltà a trovare, in astratto, una ratio ragionevole in un’idea del genere, che risponde a un tutto sommato buon principio di integrazione che provo a spiegare con la mia esperienza di docente: spesso vedo, nei corridoi, all’ingresso o uscita da scuola, gruppetti di ...