Stop all’acqua

(Di sabato 30 marzo 2024) Mercoledì temporanea sospensione dell’erogazione di acqua a Casole e Pievescola. Dalle 10,30 a Casole e nello specifico: in Via San Donato,Piazza Luchetti, Piazza della Libertà,Via Casolani, Via Niccolò,Via Aringhieri, Via San Michele, Via Roma, Via Fontecanti, Via Rivellino, Via delle Vigne, Strada degli Etruschi,Via Puccini, Via Verdi, Loc. La Corsina, Via della Corsina, Via Vannini, Via IV Novembre, Viale della Rimembranza,Via Papa Govanni Paolo Il, Via Belvedere,Via Caduti di Nassirya, Via Salvini e zone limitrofe. Il flusso idrico tornerà regolare, salvo imprevisti, alle 12,30. Per quanto riguarda Pievescola, invece, dalle ore 8,30 in Via dei Lavatoi, S.P. della Montagnola Senese, Via Provinciale, Via Gramsci, Via Primo Maggio, Via dei Ciliegi, Loc. Africo, zona industriale di Pievescola e zone limitrofe.