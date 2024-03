Stefano Re | la Normale e lo stop al bando con Israele

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 30 marzo 2024) Studio di nuovi prodotti per rendere più fertile il suolo, tecnologie per la potabilizzazione e la desalinizzazione dell'acqua, strumenti ottici ed elettronici per lo studio delle onde gravitazionali ed altre «applicazioni di frontiera». Questa, in ambiti in cui gli istituti israeliani sono a un livello avanzatissimo, è la ricerca congiunta che ladi Pisa chiede al governo italiano di abnare, interrompendo lo scambio accademico con. Tecnologie civili, che nulla hanno a che vedere con l'industria o le applicazioni militari, ma non è importante. In nome dell'articolo 11 della Costituzione, il senato accademico dell'università toscana chiede al ministero degli Esteri, tramite una mozione approvata a maggioranza due giorni fa, «di riconsiderare il “Scientifico 2024” emesso in attuazione ...