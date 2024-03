Squadra sotto processo Grifone | delusione alta

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 30 marzo 2024) Non è questa lache può avere ancora speranze di vincere il campionato. E, soprattutto, non è questo il rendimento che società e tifosi si attendevano dai giocatori che avrebbero dovuto avere un peso specifico determinante sulla stagione. O forse lo hanno avuto, ma in negativo. Il Grosseto continua a sprecare occasioni per agganciare la vetta, dimostrando fragilità difensiva e pochezza di idee anche contro avversari oggettivamente modesti. Quindici pareggi su 29 gare (molti dei quali ottenuti in rimonta e altri "regalati" dopo esser stati in vantaggio, tipo quello di domenica) sono lo specchio del rendimento generale. E sarebbe un insulto alla ragione cercare alibi negli errori arbitrali: basti pensare al comportamento dei biancorossi nei due confronti con Cenaia e Mobilieri Ponsacco, le ultime due squadre della classifica. La verità è che ora il Grosseto ...