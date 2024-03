Sprofondo Capitale | ecco la mappa delle zone a rischio voragine Da Monteverde alla Balduina sono diverse le aree fragili della città

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di sabato 30 marzo 2024) L’ultimo caso è quello di via Sestio Manas, la strada del Quadraro in cui si è aperta una mega-che ha inghiottito due automobili. Quelle che vengono tecnicamente definite sinkholes, solitamente di forma sub-circolare,voragini che derivano da fenomeni di sprofondamento che avvengono spesso per cause naturali. Questo fenomeno, però, può verificarsi, nelleurbane, anche per cause legate all’attività dell’uomo e in questo caso si chiamano sinkholes antropogenici. Per quanto riguarda quelli naturali, l’Ispra sottolinea che si tratta di fenomeni molto spesso imprevedibili e repentini, che posoriginarsi in poche ore. A Roma i sinkholes nondi certo una novità. E non loneanche nella zona del maxi-sprofondamento di due giorni fa: lì i residenti sanno bene che ...